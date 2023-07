Avião usado para combater incêndios florestais na Grécia cai e deixa dois mortos

Um avião de bombardeio de água da força aérea grega, que estava sendo utilizado para tentar apagar os incêndios que atingem a Grécia, caiu nesta terça-feira, 25. O piloto e o copiloto que estavam a bordo da aeronave não resistiram. O país enfrenta uma série de incêndios florestais e temperaturas recordes que já somam mais de 10 dias.

“As Forças Armadas declaram três dias de luto pela morte em serviço dos oficiais da força aérea e pilotos da aeronave anti-incêndios CL-215 que estava operando em Evia”, assinalou o Ministério da Defesa da Grécia em comunicado.

O avião, que trabalhava com outras três aeronaves e uma centena de bombeiros na ilha perto de Atenas, caiu em uma ribanceira. Um vídeo da TV estatal ERT mostrou a aeronave CL-215 liberando sua carga de água na ilha de Evia antes que sua ponta da asa aparentemente se prendesse em um galho de árvore. Momentos depois, ele desapareceu em uma dobra profunda no chão de onde uma bola de fogo irrompeu.

A força aérea disse que uma operação de busca e salvamento estava em andamento, mas as perspectivas não eram boas para os dois pilotos, pois o avião não tinha sistema de ejeção.

Uma terceira onda de calor sucessiva na Grécia elevou as temperaturas para mais de 40 graus Celsius em partes do país nesta terça-feira, em meio a uma série de retiradas de pessoas de suas casas ou hotéis devido a incêndios que estão fora de controle há dias, provocados por ventos fortes. Mais de 20 mil pessoas precisaram ser transferidas para áreas seguras no último fim de semana. Uma média de 50 novos incêndios florestais irromperam diariamente nos últimos 12 dias.

(Com agências internacionais)