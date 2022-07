Avião que caiu no norte da Grécia era de carga e operado por aérea ucraniana

Um avião de carga Antonov operado por uma empresa aérea com sede na Ucrânia caiu neste sábado, 16, perto da cidade de Kavala, no norte da Grécia, disseram autoridades gregas. Autoridades da Aviação Civil Grega informaram que o voo ia da Sérvia para a Jordânia, mas não foi possível confirmar quantas pessoas estavam a bordo ou qual era a carga do avião. O voo era operado pela transportadora ucraniana Meridian.

O piloto conseguiu alertar as autoridades sobre um problema em um dos motores da aeronave e recebeu a opção de pousar nos aeroportos de Thessaloniki ou Kavala. Ele optou por Kavala, que ficava mais perto, mas o avião caiu cerca de 40 quilômetros a oeste do aeroporto, disse a Autoridade de Aviação Civil da Grécia.

“Estávamos ouvindo explosões até alguns minutos atrás”, disse o prefeito do município de Paggaio, Filippos Anastassiadis, que estava a cerca de 300 metros do local do acidente. Moradores relataram ter visto uma bola de fogo e uma nuvem de fumaça. As explosões provocaram especulações entre os moradores e alguns meios de comunicação gregos de que o avião estaria transportando explosivos.

A emissora estatal ERT informou que especialistas em explosivos do Exército estavam a caminho do local do acidente, que fica em terras agrícolas próximas a dois vilarejos que fazem parte do município de Paggaio. O Corpo de Bombeiros isolou a área.