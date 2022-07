Avião fica de ‘ponta cabeça’ durante pouso na Somália, e todos a bordo sobrevivem

Um avião da companhia aérea Jubba Airways sofreu um acidente e ficou de cabeça para baixo nesta segunda-feira, 18, em Mogadíscio, capital da Somália. Segundo a companhia aérea, as 30 pessoas a bordo sobreviveram. Segundo a Somali National News Agency, o avião estava pousando no Aden Adde International Airport quando saiu da pista. Em imagens postadas nas redes sociais é possível ver o avião com os trens de pouso voltados para cima.

Em nota, a Jubba Airways confirmou que sua aeronave, um Fokker 50, se envolveu em um acidente às 11h30 locais (5h30 de Brasília). “Todos os passageiros e tripulantes a bordo foram retirados em segurança com nenhuma casualidade”, disse. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Testemunhas contaram à agência somali ter visto o avião bater com uma de suas asas na pista na hora do pouso. O voo partiu de Baidoa, uma cidade a 200 km da capital.