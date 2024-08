Avião de Trump desvia após problemas mecânicos a caminho de comício em Montana

Um problema mecânico levou o avião do ex-presidente Donald Trump a desviar de rota nesta sexta-feira, 8. Candidato às eleições, o líder do Partido Republicano estava a caminho de Bozeman, Montana, onde discursa esta noite, mas pousou em Billings, cidade que fica no mesmo Estado a cerca de 230 quilômetros de distância, do outro lado das Montanhas Rochosas.

O problema foi confirmado por funcionários do aeroporto internacional de Billings. De lá, Trump pegou um jato privado para o seu destino final, disse o assistente administrativo do terminal Jenny Mockel.

No fim da tarde desta sexta, ele publicou na sua rede Truth Social um vídeo de dentro do avião e disse que “acabou de pousar”, sem mencionar o incidente. A campanha do republicano não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

Trump discursa esta noite em apoio ao republicano Tim Sheehy, que enfrenta o democrata Jon Tester em uma das disputas mais observadas para o Senado americano. Tester está no terceiro mandato como senador e tenta convencer os eleitores que está alinhado a Donald Trump em alguns temas – estratégia que deu certo antes – enquanto os republicanos buscam associá-lo a Kamala Harris.

A campanha democrata vive bom momento e avança nas pesquisas com o impulso que pegou após a desistência de Joe Biden. Kamala Harris tem percorrido Estados que serão decisivos em novembro ao lado do governador de Minnesota, Tim Walz, candidato a vice-presidente na chapa democrata.

Enquanto isso, Donald Trump fará o único comício desta semana em Montana, onde venceu por 16 pontos percentuais na última eleição. Na quinta-feira ele chamou de “estúpidas” as perguntas sobre a falta de paradas nos Estados-chave para a disputa à presidência. “Eu não preciso ir lá porque estou liderando nesses estados”, disse ele. “Eu estou indo porque quero ajudar senadores e congressistas a serem eleitos.”

Ele também fará paradas para arrecadação de fundos em Wyoming e Colorado. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS).