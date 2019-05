Avião de passageiros pega fogo ao fazer pouso de emergência em Moscou

Um avião de passageiros pegou fogo neste domingo, 5, ao efetuar uma aterrissagem de emergência no aeroporto Sheremetievo em Moscou, na Rússia, e pelo menos seis de seus ocupantes ficaram feridos, informou a agência Interfax.

“Segundo dados preliminares, seis pessoas ficaram com queimaduras e ferimentos durante a evacuação do avião”, disse à Interfax um porta-voz do serviço de emergência, mas outras fontes não descartam a possibilidade de terem ocorrido mortes.

A aeronave, com 73 pessoas a bordo, tinha decolado minutos antes de Sheremetievo com destino a Murmansk, cidade no noroeste da Rússia.

“O piloto informou que havia um problema a bordo e se dispôs a efetuar uma aterrissagem de emergência. Não conseguiu na primeira tentativa e, na segunda, o trem de pouso se chocou contra a pista, assim como o nariz do avião, e aconteceu o incêndio”, detalhou a fonte à Interfax.

De acordo com a agência Ria Novosti, um problema elétrico teria causado um incêndio no meio do voo.

Todos os passageiros foram retirados do avião. AGÊNCIAS INTERNACIONAIS