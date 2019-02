Avaliamos todas as opções para a crise na Venezuela, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “todas as opções estão sobre a mesa” na crise da Venezuela. Em declarações a jornalistas na Casa Branca ao lado do presidente colombiano, Iván Duque, Trump reafirmou o apoio a Juan Guaidó, líder oposicionista que afirma ser o presidente legítimo do país, em desafio ao governo de Nicolás Maduro.

“É preciso que tentemos levar alimentos e medicamentos à Venezuela”, disse Trump, afirmando que os EUA já se comprometeram com o envio de quantidades substanciais de ajuda, diante da grave crise venezuelana. Guaidó trabalha para garantir a distribuição do auxílio, enquanto Maduro recusa a oferta e diz que ela se trata de um “cavalo de Troia” para preparar uma intervenção internacional.

Duque disse que a obstrução de ajuda humanitária “é crime contra a humanidade” e reafirmou o compromisso de seu governo de ceder o território venezuelano para as operações de ajuda ao vizinho. O presidente colombiano também ressaltou seu apoio a Guaidó, comentando que ele “tem tido grande apoio para liderar a transição na Venezuela”.