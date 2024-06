Avalanche no Equador deixa seis mortos e dezenas de desaparecidos

Ao menos seis pessoas morreram e outras 30 desapareceram depois que um deslizamento de terra atingiu Baños de Agua Santa, zona turística da província de Tungurahua, no Equador, no último domingo, 16. Os números foram divulgados pela Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR), que continua os trabalhos para resgatar mais vítimas. As informações são do jornal argentino Clarín.

“Devido às chuvas registradas no setor, ocorreu um deslizamento de terra de grande magnitude que afeta completamente a estrada principal, atingindo pessoas e máquinas que trabalhavam no setor”, acrescentou o SNGR, em referência ao encerramento de diferentes acessos que ligam as áreas afetadas com outras regiões do Equador.

Segundo o Clarín, apesar do indicado pelo SNGR, a polícia local indicou que o número de pessoas mortas pela avalanche pode subir para nove, e informou que uma ponte do percurso do local está em risco devido ao aumento da vazão do rio Pastaza. Também foi relatado que foram registrados deslizamentos de terra perto daquele local que afetaram outras cidades vizinhas.

Segundo o jornal local El Universo, o Ministério do Turismo do Equador informou que vários mecanismos foram ativados para prestar assistência a todos os turistas e prestadores de serviços turísticos. Outras partes do país estão em situações semelhantes.