Autoridades palestinas dizem que ataques israelenses na Cisjordânia mataram dez pessoas - O Liberal

Pelo menos dez palestinos foram mortos após um ataque lançado por Israel contra a Cisjordânia nesta quarta-feira, 27. De acordo com autoridades palestinas, além dos mortos, a cidade de Jenin ficou isolada. O governador do município, Kamal Abu al-Rub, disse em uma rádio palestina que as forças israelenses cercaram a cidade, bloqueando pontos de saída e entrada e acesso a hospitais, além de destruir a infraestrutura no campo.

Israel tem realizado incursões diárias na Cisjordânia desde que o Hamas lançou ataque em 7 de outubro, na fronteira com Gaza, desencadeando a guerra em andamento na região. O exército israelense confirmou que estava operando nas cidades de Jenin e Tulkarem, na Cisjordânia, mas não forneceu mais detalhes.

Pelo menos 652 palestinos na Cisjordânia foram mortos por fogo israelense desde que a guerra em Gaza começou há mais de 10 meses, de acordo com o Ministério da Saúde Palestino. A maioria morreu durante tais ataques.

Israel diz que as operações são necessárias para desmantelar o Hamas e outros grupos militantes e para evitar ataques contra israelenses, que também aumentaram desde o início da guerra.