Autoridades dos EUA e da Coreia do Norte fazem reuniões em Nova York

Autoridades norte-americanas e norte-coreanas realizam um dia inteiro de reuniões em Nova York nesta quinta-feira com o objetivo de decidir se uma cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, pode de fato ocorrer.

Antes das reuniões, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e o ex-chefe de inteligência militar da Coreia do Norte Kim Yong Chol jantaram na quarta-feira à noite. Kim tinha vindo de Pequim e Pompeo de Washington. É a mais importante visita oficial da Coreia do Norte aos Estados Unidos em 18 anos. Kim, que também é um dos assessores mais próximos do líder norte-coreano, desembarcou na quarta-feira nos EUA em um voo da Air China vindo de Pequim.

Durante sua visita, Kim jantou por cerca de uma hora e meia com Pompeo. Os dois planejaram um “dia cheio de reuniões” na quinta-feira, informou a Casa Branca. As conversas buscam determinar se uma reunião entre Trump e Kim Jong Un, originalmente agendada para 12 de junho, mas depois cancelada por Trump, pode ser restaurada, disseram autoridades dos EUA. “Bom jantar de trabalho com Kim Yong Chol em Nova York hoje à noite”, disse Pompeo no Twitter na quarta-feira.

As negociações ocorrem enquanto preparativos para a tão esperada cúpula em Cingapura avançam em ambos os lados do Oceano Pacífico, apesar de persistirem incertezas sobre se a reunião realmente ocorrerá e quando. Como Kim e Pompeo em Nova York, outras equipes dos EUA estavam se reunindo com autoridades norte-coreanas em Cingapura e na zona desmilitarizada coreana. “Se isso acontecer, certamente estaremos prontos”, disse a porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders sobre o encontro em Cingapura. Em relação à data para o reunião, ela acrescentou: “Nós vamos continuar mirando em 12 de junho.” Fonte: Associated Press.