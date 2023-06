Autoridades do Ocidente evitam fórum internacional na Rússia; Putin refuta autoisolamento

Autoridades e investidores do Ocidente evitaram ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo deste ano, no qual o presidente russo, Vladimir Putin, falou nesta sexta-feira, 16. O evento é o principal fórum russo para atrair capital estrangeiro.

O Kremlin também havia proibido anteriormente jornalistas de países que a Rússia considera “hostis” de cobrir o evento que começou nessa quarta-feira e continua até sábado.

Moscou impôs essa designação a dezenas de países, incluindo Estados Unidos, Canadá, membros da União Europeia e Austrália, em conexão com as sanções do Ocidente por causa da guerra na Ucrânia.

No entanto, Putin disse na sessão plenária do fórum: “Não entramos no caminho do autoisolamento. Muito pelo contrário – ampliamos os contatos com parceiros confiáveis e responsáveis nos países e regiões que servem como motor, os drivers da economia mundial hoje. Gostaria de reiterar: esses são os mercados do futuro, todos entendem claramente.”

Uma lista de empresas estrangeiras presentes não foi divulgada, mas o programa para os mais de 100 painéis de discussão mostrou uma grande maioria de palestrantes vindos da Rússia.

Enquanto uma das sessões do painel elogiava o país como um “centro global de tecnologia’, as descrições de outras pessoas admitiam tacitamente o crescente isolamento econômico de Moscou desde a invasão da Ucrânia em fevereiro passado.

Ao discursar, Putin também defendeu veementemente o envio de tropas da Rússia para a Ucrânia e repetiu suas afirmações de que o governo ucraniano é um regime neonazista, apesar das raízes judaicas do presidente Volodymyr Zelensky. Fonte: Associated Press.