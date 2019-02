Autoridades da Rússia informam desabamento em prédio de universidade

Autoridades de emergência da Rússia informaram há pouco que diversos andares do prédio de Tecnologia da Informação, Mecânica e Ótica da Universidade de São Petersburgo, a segunda maior do país, desabaram.

Não há informações sobre vítimas ou a causa do acidente até o momento. De acordo com a mídia, no entanto, estudantes estavam no local para instruções de fim de semana. Fonte: Associated Press.