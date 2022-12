Autoridades da China e dos EUA tiveram conversa ‘construtiva’, diz porta-voz

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou que, entre domingo, 11, e esta segunda-feira, 12, o vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Xie Feng, conversou com o secretário de Estado assistente dos EUA para Assuntos do Leste Asiático e Pacífico, Daniel Kritenbrink.

Segundo Wang, a conversa foi “franca, profunda e construtiva” para as cooperações entre os países e incluiu assuntos “sensíveis” para a relação, como a questão de Taiwan. A diretora sênior do Conselho de Segurança Nacional para a China, Laura Rosenberger, também estava presente.

“Os dois lados tiveram uma comunicação aprofundada, promovendo consultas sobre os princípios que orientam as relações China-EUA, fortalecendo interações em todos os níveis e cooperação em áreas relevantes”, destacou o porta-voz, em briefing realizado para a imprensa.