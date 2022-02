Autoridade da UE reforça alerta de que não há sinal de retirada de tropas russas

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen afirmou em discurso divulgado nesta quinta-feira, 17, que a autoridade da União Europeia (UE) ainda não viu sinais de desescalação da atividade militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia, reiterando alertas de autoridades dos Estados Unidos, Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da própria Ucrânia.

“Agora, ouvimos alegações da Rússia sobre a retirada de tropas, mas não vimos nenhum sinal, até agora, de desescalada no terreno. Ao contrário, vemos que a mobilização militar continua”, afirmou a dirigente do órgão europeu.

Segundo Ursula von der Leyen, esforços diplomáticos não foram esgotados e a Europa espera por uma saída pacífica da crise, “mas está pronta para o pior”.