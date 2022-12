Autoridade contra lavagem de dinheiro congela bens de vice do Parlamento Europeu

A Autoridade da Luta contra a Lavagem de Dinheiro da Grécia congelou nesta segunda, 12, os bens financeiros da social-democrata Eva Kaili, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, detida em Bruxelas por seu suposto envolvimento em um escândalo de corrupção. A medida também se aplica aos pais e parentes mais próximos de Kaili, ex-apresentadora de uma TV grega. A agência notificou a medida às instituições bancárias gregas e aos serviços estatais competentes.

A autoridade também investiga uma empresa imobiliária recém-criada no luxuoso bairro de Kolonaki, em Atenas, supostamente criada pela deputada grega de 44 anos e seu sócio italiano, também preso na Bélgica.

A prisão de Kaili, eurodeputada desde 2014 e uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu desde janeiro, causou comoção na Europa, especialmente em seu país natal.

No domingo, 11, ela foi acusada em Bruxelas de participar de uma organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção e presa no âmbito da investigação de um juiz belga sobre o dinheiro pago supostamente pelo Catar para influenciar nas decisões da principal instituição da União Europeia sobre a realização da Copa do Mundo. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.