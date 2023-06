Autoridade americana e embaixador apontado pela China se encontram em Washington

A Casa Branca informou que o subsecretário do Departamento do Tesouro dos EUA, Jay Shambaugh, se reuniu nesta sexta-feira, 2, com o embaixador apontado pela China, Xie Feng.

Segundo o comunicado, Shambaugh teria enfatizado a importância ambos os países manterem comunicação sobre questões macroeconômicas e financeiras globais, além de trabalharem juntos para resolver desafios globais.

“A reunião foi franca, construtiva e parte dos esforços contínuos para manter linhas de comunicação abertas e administrar com responsabilidade nosso relacionamento bilateral”, afirmou a Casa Branca, em nota.