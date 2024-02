Austríaco sequestrado pelo Taleban é libertado após nove meses de cativeiro

Um cidadão austríaco radical de direita, que viajou ao Afeganistão em 2023 para provar que se trata de um país seguro e que era possível mandar refugiados de volta para lá, foi libertado neste domingo, 25, após passar nove meses detido no país. Herbert Fritz, de 84 anos, é um ex-professor e militante neonazista. Tentando provar que o Afeganistão é seguro, ele viajou para lá e publicou um artigo intitulado Férias com os taleban, no qual pretendia legitimar a expulsão de refugiados afegãos da Áustria. Ele acabou detido pouco depois pelo grupo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.