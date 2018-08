Atirador ataca campeonato de videogame na Flórida

Foto: Reprodução

A Polícia de Jacksonville, no Estado americano da Flórida, informou neste domingo, sobre um tiroteio em um campeonato de videogame no centro da cidade e pediu para que as pessoas evitem a área, segundo a TV americana CNN. Há pelo menos quatro mortos e 11 feridos.

O campeonato de videogame, o Madden 19 Tournament, simula o campeonato de futebol americano NFL. No Twitter, foram divulgados vídeos que, supostamente, seriam do momento em que ocorreu o ataque.

Em seu perfil oficial no Twitter, o xerife da cidade disse que há múltiplas vítimas no local e que um suspeito for morto. Ainda não há confirmação se há outros envolvidos no tiroteio.

O torneio estava sendo transmitido ao vivo por mídia sociais quando tiros começaram a ser ouvidos. Nos vídeos, é possível ouvir jogadores reagindo aos tiros e gritando.

O suspeito de ser o atirador que abriu fogo durante um campeonato de vídeo game em Jacksonville, no Estado da Flórida, é um homem branco e foi morto durante a reação ao incidente, afirmou um representante da polícia local.

Em um rápido pronunciamento para a imprensa que foi transmitido pelo Facebook, o representante da polícia de Jacksonville disse ainda que não há outros suspeitos, mas os investigadores estão conversando com as testemunhas e colhendo material que foi registrado sobre o momento dos disparos.