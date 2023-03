Atentado em centro islâmico de Lisboa deixa dois mortos

Um homem armado com uma faca matou duas pessoas e feriu dezenas em um centro cultural muçulmano em Lisboa, Portugal, nesta terça-feira, 28. Segundo a polícia, um homem, de origem afegã, invadiu o centro, que fica na região de Benfica, e esfaqueou as pessoas que estavam dentro do local com um facão. Ele foi baleado pela polícia e hospitalizado. As vítimas que morreram, segundo a polícia, são duas mulheres de aproximadamente 40 e 20 anos.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse que ainda não se sabe se o ataque foi um atentado terrorista. “Mas tudo aponta para um ato isolado”, afirmou. Nenhum grupo havia reivindicado o ataque até a última atualização desta matéria.

O centro onde houve o ataque é frequentado por ismaelistas, um grupo xiita minoritário que tem sido alvo de atentados em países como Paquistão e Afeganistão. O centro Ismaelita de Lisboa, segundo seu site, tem 18.500 metros quadrados e realiza atividades como conferências, exposições e atividades culturais.