Ataques de Israel atingem cidade costeira libanesa após evacuação de moradores

Jatos israelenses atingiram vários prédios na cidade costeira de Tiro, no sul do Líbano, nesta quarta-feira, dia 23, levantando grandes nuvens de fumaça preta. A Agência Nacional de Notícias (NNA, em inglês), estatal libanesa, relatou que um ataque israelense na cidade vizinha de Maarakeh matou três pessoas. Não houve relatos de vítimas em Tiro, onde o exército israelense emitiu alertas de evacuação antes dos ataques.

Enquanto isso, o Hezbollah disparou outra onda de foguetes contra Israel, incluindo dois que dispararam sirenes de ataque aéreo em Tel Aviv antes de serem interceptados. Uma nuvem de fumaça podia ser vista no céu do hotel onde o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, estava hospedado em sua última visita à região para tentar renovar as negociações de cessar-fogo.

O grupo confirmou nesta quarta-feira que Hashem Safieddine foi morto, um dia depois de Israel dizer que havia matado Safieddine em um ataque no início deste mês nos subúrbios ao sul de Beirute. Safieddine era um alto funcionário do Hezbollah e amplamente cotado para ser o próximo líder do grupo militante. Fonte: Associated Press.