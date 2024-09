Ataques aéreos dos EUA mataram 37 militantes ligados a grupos extremistas na Síria

Dois ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos contra a Síria neste mês mataram 37 militantes afiliados ao Estado Islâmico e a um grupo ligado à Al-Qaeda, informaram os militares norte-americanos no domingo, 29.

O Comando Central dos Estados Unidos confirmou ter atacado o noroeste da Síria na terça-feira, 24. A ofensiva matou nove pessoas do grupo Hurras al-Deen, ligado à Al-Qaeda.

No dia 16, um “ataque aéreo em larga escala” em um campo de treinamento do Estado Islâmico no centro da Síria eliminou 28 militantes do grupo, segundo o Comando Central. Fonte: Associated Press.