Brasil e Mundo Ataques aéreos de Israel atingem campos de refugiados no centro de Gaza

Aviões de guerra israelenses atacaram dois campos de refugiados no centro de Gaza neste sábado, 30. Moradores dos campos de refugiados urbanos de Nuseirat e Bureij, dois focos recentes de combate, relataram ataques aéreos israelenses durante a noite de sexta-feira (29) e o sábado. Um segundo ataque na noite de sexta-feira em Nuseirat teve como alvo a casa de um jornalista da Al-Quds TV, um canal ligado ao grupo Jihad Islâmica. O canal disse que o jornalista Jaber Abu Hadros e seis membros de sua família foram mortos.

O governo de Israel diz que está determinado a prosseguir a sua ofensiva aérea e terrestre sem precedentes até desmantelar o Hamas. Autoridades israelenses argumentam que acabar com a guerra agora significaria a vitória do Hamas, uma posição compartilhada pelo governo dos Estados Unidos. Os ataques ocorrem ao mesmo tempo que o governo dos Estados Unidos aprovam uma nova venda emergencial de US$ 147,5 milhões em armas a Israel, apesar dos persistentes apelos internacionais de cessar-fogo.

Cerca de 85% dos 2,3 milhões de residentes da Faixa de Gaza estão deslocados da região desde o início da guerra, em 7 de outubro. Com os novos ataques ao centro de Gaza, milhares de palestinos buscam se refugiar na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza. Fonte: Associated Press.