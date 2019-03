Ataques a mesquistas deixam mortos na Nova Zelândia

Duas mesquitas em Christchurch, terceira maior cidade da Nova Zelândia, sofreram ataques a tiros nesta sexta-feira, 15. A polícia local ainda não deu informações sobre as ocorrências, mas uma testemunha afirmou que há “vários” mortos na mesquita Masjid Al Noor, que fica no centro da cidade. Um suspeito de ser o atirador foi preso após tentar fugir do local.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, afirmou que esta sexta “é um dos dias mais sombrios” da história do país. As autoridades locais pediram que as pessoas não saiam às ruas.

Um homem vestido de preto foi visto entrando na Masjid Al Noor por volta das 13h45, e logo depois várias rajadas de tiros foram ouvidas. Muitas pessoas correram para fora do local.

Na mesquita Linwood Masjid, que fica em um subúrbio de Christchurch, cinco tiros foram ouvidos, e há relatos de ao menos dois feridos.