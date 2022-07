Ataque russo mata quatro pessoas em Mykolaiv, diz Ucrânia

Pelo menos quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas depois que um bombardeio russo atingiu um ponto de ônibus na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, anunciou o governador regional nesta sexta-feira, 29.

“No momento, fala-se de quatro mortos e sete feridos”, disse Vitaly Kim no Telegram.

O ataque acontece em meio à grande ofensiva lançada por Kiev para recapturar posições controladas pela Rússia.

As autoridades municipais ativaram os alarmes e pediram que a população permaneça em seus abrigos.

O comando militar ucraniano havia relatado anteriormente novos ataques nos arredores da capital, Kiev, além de intensos combates na região de Donetsk, no leste do país.

Em Luhansk, também em Donbas, as forças ucranianas conseguiram repelir até seis ataques de tropas russas, segundo informações do portal Ukrinform, que faz referência a fontes da Prefeitura

As tropas ucranianas estão tentando recuperar posições no sul do país.

Em Kherson, uma cidade estratégica no sul, o exército ucraniano lançou seis ataques contra adversários, dentro de sua estratégia de cortar as rotas de fornecimento de tropas russas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)