Ataque russo com drones deixa um morto e provoca danos na Ucrânia

Um intenso ataque russo com drones e mísseis contra o território ucraniano na madrugada deste domingo (6) resultou na morte de uma pessoa e causou danos significativos à infraestrutura civil, informaram autoridades ucranianas. Segundo o governador Oleh Syniehubov, um homem de 49 anos faleceu na região de Kharkiv depois que seu carro foi atingido por um drone. Em Odessa, importante cidade portuária no sul do país, um gasoduto foi danificado e um armazém incendiado.

O Ministério da Defesa ucraniano informou que as forças russas lançaram 87 drones do tipo Shahed e quatro tipos diferentes de mísseis. As defesas aéreas ucranianas teriam abatido 56 drones e dois mísseis sobre 14 regiões do país, incluindo a capital Kiev. O ataque ocorre um dia após o presidente Volodymyr Zelensky anunciar que apresentará seu “plano de vitória” na próxima reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, conhecido como “formato Ramstein”, marcada para 12 de outubro.

Zelensky, que apresentou o plano ao presidente Joe Biden em Washington na semana passada, afirmou que ele inclui a adesão da Ucrânia à OTAN e o fornecimento de mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos dentro da Rússia.

Em comunicado neste domingo, o líder ucraniano elogiou as tropas do país, afirmando que elas “demonstram do que os ucranianos são capazes quando têm armas suficientes e alcance adequado”. Zelensky reiterou que mais apoio decisivo é necessário para encerrar o conflito.