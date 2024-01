Brasil e Mundo Ataque israelense mata comandante de elite do Hezbollah no Líbano em nova escalada

Um ataque aéreo israelense matou um comandante de elite do Hezbollah no sul do Líbano nesta segunda-feira, 8, o mais recente de uma crescente troca de ataques ao longo da fronteira que aumentou o temor de outra guerra no Oriente Médio.

O ataque a um SUV matou um comandante de uma força secreta do Hezbollah que opera ao longo da fronteira, de acordo com um oficial de segurança libanês.

O Hezbollah identificou o combatente morto como Wissam al-Tawil, sem fornecer detalhes. Ele é o integrante mais graduado do grupo armado a ser morto desde que o ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, desencadeou uma guerra total em Gaza e combates de menor intensidade entre Israel e o Hezbollah, que se intensificaram desde que um ataque israelense matou um líder sênior do Hamas em Beirute na semana passada. Fonte: Associated Press.