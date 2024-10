Ataque israelense contra centro de Beirute deixa 22 mortos e mais de 100 feridos

Ataques aéreos israelenses atingiram o centro de Beirute na noite desta quinta-feira, 10, matando pelo menos 22 pessoas e ferindo 117, informou o Ministério da Saúde do Líbano. Esta é a terceira vez que Israel ataca centro da capital libanesa desde a invasão do sul do país para combater o Hezbollah.

O ataque aéreo no centro de Beirute – o mais mortal no Líbano em mais de um ano de guerra – aparentemente teve como alvo dois prédios residenciais em bairros separados do oeste de Beirute ao mesmo tempo, derrubando um prédio de vários andares e destruindo os andares inferiores de outro.

No bairro de Ras al-Nabaa, o ataque aéreo parece ter atingido a metade inferior de um prédio de apartamentos de oito andares, desencadeando uma série de explosões. Um segundo ataque na área oeste do Burj Abi Haidar derrubou um prédio inteiro, que foi engolido pelas chamas.

O Exército israelense disse que estava investigando os ataques relatados na capital libanesa. Os ataques aéreos israelenses têm sido muito mais comuns nos subúrbios do sul de Beirute, onde o Hezbollah baseia muitas de suas operações.

A Al-Manar TV do Hezbollah relatou que uma tentativa de matar Wafiq Safa, um alto oficial de segurança do grupo, havia falhado. A emissora não especificou se Safa estava dentro de qualquer um dos edifícios atingidos no ataque.

O ataque ocorreu no mesmo dia em que forças israelenses atiraram em soldados da paz das Nações Unidas no sul do Líbano e feriram dois deles. O ataque atraiu ampla condenação e levou o Ministério da Defesa italiano a convocar o embaixador de Israel em protesto.

Em paralelo, o Crescente Vermelho palestino anunciou que 28 pessoas morreram e 54 ficaram feridas em um bombardeio israelense contra uma escola que abrigava famílias deslocadas na Faixa de Gaza, onde Israel voltou a intensificar seus bombardeios e operações terrestres.

O Exército israelense informou ter realizado um ataque "de precisão" contra terroristas que operavam "em um edifício que antes era" uma escola.