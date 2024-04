Ataque deixa ao menos 10 mortos na região de Zaporizhzhia, controlada por Rússia

Pelo menos dez pessoas, entre elas crianças, morreram após um ataque aéreo no fim da sexta-feira, 12, atingir a cidade de Tokmak, ocupada pela Rússia na região de Zaporizhzhia, sul da Ucrânia. Uma autoridade instalada pelo Kremlin no local divulgou a informação, atribuindo a responsabilidade do ataque à Ucrânia.

Autoridades ucranianas, por sua vez, reportaram sobre ao menos três civis mortos em outras partes do país, e afirmaram que elas foram frutos de ataques russos.

Serviços de emergência da Rússia trabalhavam neste sábado,13, entre os escombros, na tentativa de resgatar civis entre os escombros em Tokmak, em uma parte do sul ucraniano que Moscou anexou de Kiev, segundo o líder regional Yevhen Balitsky, instalado pelo Kremlin.

A administração municipal de Tokmak reportou no Telegram que o ataque aéreo atingiu três blocos de apartamento na noite da sexta-feira. Cinco pessoas foram retiradas com vida dos escombros, disse Balitsky, e um total de 13 pessoas foram hospitalizadas.