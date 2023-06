Ataque com míssil de cruzeiro russo mata 3 e fere 13 em Odessa, na Ucrânia

As forças russas dispararam mísseis de cruzeiro contra a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, na madrugada desta quarta-feira, 14. Pelo menos três pessoas morreram e ao menos outras treze ficaram feridas no ataque, que danificou residências, um armazém de alimentos, lojas e cafés no centro da cidade, segundo autoridades locais. A ofensiva lançada do Mar Negro envolveu quatro mísseis de cruzeiro Kalibr, três dos quais foram interceptados pela defesa antiaérea ucraniana.

Os mortos trabalhavam no armazém, onde outras sete pessoas ficaram feridas. As equipes de busca procuram por possíveis sobreviventes sob os escombros. Outras seis pessoas – guardas e moradores de uma casa vizinha – ficaram feridas.

Andriy Kovalov, porta-voz do Estado-Maior da Ucrânia, disse que as forças russas aumentaram os ataques aéreos e com mísseis contra o país, conforme Kiev avança com sua contraofensiva. Fonte: Associated Press.