Brasil e Mundo Ataque com mísseis miram Kiev enquanto trens russos descarrilam por ‘interferência’

As forças russas atacaram a capital da Ucrânia, Kiev, como parte de um bombardeio noturno, disseram autoridades locais neste sábado, 11, enquanto drones que as autoridades russas atribuíram aos militares ucranianos atacaram áreas ao redor de Moscou e na região de Smolensk.

Um míssil balístico foi abatido quando se aproximava da capital ucraniana, disse o chefe da Administração Militar da Cidade de Kiev, Serhii Popko. Mais tarde, a Força Aérea Ucraniana confirmou que um míssil Iskander-M foi usado no ataque, a primeira tentativa de ataque com míssil em Kiev em quase dois meses.

Os sistemas de defesa aérea da Ucrânia evitaram ataques nas regiões de Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Sumy e Kirovohrad. A força aérea do país disse que as tropas russas lançaram 31 drones Shahed-136/131, dos quais 19 foram abatidos.

O Ministério da Defesa da Rússia também afirmou que derrubou dois drones ucranianos nas regiões de Smolensk e Moscou.

Enquanto isso, trens que transportavam carga na região russa de Ryazan descarrilaram na manhã de sábado devido a uma “interferência não autorizada”, disse a MZHD, operadora ferroviária de Moscou.

As autoridades russas disseram que 15 vagões de trem descarrilaram a sudeste da capital, enquanto o MZHD relatou o número como 19.

As autoridades de Moscou já culparam sabotadores pró-ucranianos por vários ataques ao sistema ferroviário do país desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022, embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade pelos danos. Fonte: Associated Press.