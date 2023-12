Mundo Ataque aéreo israelense na Síria mata general do alto escalão iraniano

Um ataque aéreo israelense hoje em um bairro de Damasco, na Síria, matou um general iraniano de alto escalão, informou a mídia estatal do Irã.

O assassinato de Razi Mousavi, conselheiro de longa data da Guarda Revolucionária paramilitar iraniana na Síria, ocorre no momento em que os confrontos ao longo da fronteira Líbano-Israel entre o Hezbollah e Israel continuam a se intensificar com temores de que a guerra Israel-Hamas provoque repercussões regionais com o Irã.

Israel atacou o bairro de Sayida Zeinab, localizado perto de um santuário muçulmano xiita, disse a agência de notícias oficial do Irã, IRNA.