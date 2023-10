Ataque aéreo israelense em Gaza mata dois jornalistas palestinos

Um ataque aéreo de Israel matou dois jornalistas palestinos em Gaza nesta terça-feira, 10, segundo a agência de notícias da Palestina, a Wafa. O editor Saeed Al-Taweel e o fotógrafo Mohammed Sobih foram mortos no ataque, que ocorreu perto de uma área onde estão localizados vários escritórios de mídia. Também nesta terça-feira, militares israelenses disseram que um vice-comandante do Exército do país, identificado como Alim Abdallah, foi morto em confronto na fronteira com o Líbano. As circunstâncias da morte não foram especificadas pelos oficiais. Fonte: Associated Press.