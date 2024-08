Ataque aéreo de Israel atinge veículo de ajuda humanitária e deixa mortos em Gaza - O Liberal

Um míssil israelense atingiu um comboio que transportava suprimentos médicos e combustível para um hospital na Faixa de Gaza na quinta-feira, 29. Ao menos cinco pessoas morreram no ataque. As vítimas estavam em um veículo da ONG Anera, que tem sede nos Estados Unidos e fornece ajuda humanitária no Oriente Médio.

Israel alegou, sem evidências imediatas, que abriu fogo depois que homens armados tomaram o comboio.

“O ataque matou várias pessoas empregadas por uma empresa de transporte que o grupo de ajuda estava usando para levar suprimentos ao Hospital do Crescente Vermelho dos Emirados em Rafah”, disse Sandra Rasheed, diretora da Anera para os territórios palestinos.

O ataque aconteceu na estrada Salah al-Din, na Faixa de Gaza, e atingiu o primeiro veículo do comboio.

“O comboio, que foi coordenado pela Anera e aprovado pelas autoridades israelenses, incluía um funcionário da Anera que felizmente saiu ileso”, disse Rasheed em uma declaração. “Apesar deste incidente devastador, nosso entendimento é que os veículos restantes no comboio conseguiram continuar e entregar com sucesso a ajuda ao hospital . Estamos buscando urgentemente mais detalhes sobre o que aconteceu’, contou a diretora. O grupo planeja divulgar mais informações sobre o caso em breve.

O Exército de Israel não respondeu ao pedido de comentário feito pela The Associated Press. No entanto, o porta-voz militar israelense, tenente-coronel Avichay Adraee, postou na plataforma social X que “homens armados apreenderam um carro na frente do comboio (um jipe) e começaram a dirigir”.

“Após a operação de apreensão e após confirmar a possibilidade de atacar apenas o veículo dos militantes, o ataque foi realizado, pois o restante dos veículos do comboio não foi danificado e atingiu seu alvo de acordo com o plano”, escreveu Adraee. “A operação para atingir os militantes removeu o risco de apreender o comboio humanitário.”

O militar acrescentou que “a presença de homens armados dentro de um comboio humanitário de forma descoordenada dificulta a segurança dos comboios e de suas equipes e prejudica o esforço humanitário”.

Os Emirados Árabes Unidos, que chegaram a um acordo de reconhecimento diplomático com Israel em 2020 e têm fornecido ajuda a Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, não reconheceram imediatamente o ataque.

As forças israelenses abriram fogo contra outros comboios de ajuda na Faixa de Gaza. O Programa Mundial de Alimentos anunciou na quarta-feira que está pausando todo o movimento de funcionários em Gaza até novo aviso sobre as tropas israelenses abrindo fogo contra um de seus veículos marcados, atingindo-o com pelo menos 10 tiros. O tiroteio ocorreu apesar de ter recebido várias autorizações das autoridades israelenses.

Em 23 de julho, a Unicef disse que dois de seus veículos foram atingidos com munição real enquanto esperavam em um ponto de espera designado. Um ataque israelense em abril atingiu três veículos da World Central Kitchen, matando sete pessoas./AP.