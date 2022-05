Ataque a tiros em supermercado dos EUA deixa 10 mortos

Pelo menos dez pessoas foram mortas neste sábado após um homem armado abrir fogo em um supermercado de Buffalo, no Estado de Nova York. A informação foi divulgada pela polícia local e por autoridades do setor de segurança informadas sobre a investigação. O autor dos disparos estava armado com pelo menos um rifle e tinha um colete à prova de balas, segundo uma fonte.

A polícia de Buffalo informou que várias pessoas estavam feridas pelos disparos, ocorridos dentro do mercado Tops Friendly. O suspeito havia sido detido, segundo a polícia. Investigadores revisavam as contas do suspeito em mídias sociais por conteúdo que ele havia postado sobre ataques anteriores de extremistas com motivação racial, segundo uma fonte do setor de segurança. A loja fica em um bairro de maioria negra da cidade. Fonte: Dow Jones Newswires.