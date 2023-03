Ataque a tiros deixa seis mortos em igreja em Hamburgo, na Alemanha

Um aparente ataque a tiros deixou seis mortos em uma igreja na cidade portuária de Hamburgo, no norte da Alemanha, informou o diário Der Spiegel nesta quinta-feira, 9. A polícia conduz no momento uma operação na área do ataque.

O centro religioso seria frequentado por testemunhas de jeová, segundo a polícia. Moradores do bairro de Borstel, no distrito de Alsterdorf foram orientados a não deixar suas casas. (Com agências internacionais)