Ataque a funeral do Hezbollah mata três

Ao menos três militantes do Hezbollah, grupo radical xiita libanês ligado ao Irã, morreram ontem nos arredores de Beirute em um ataque a um funeral de um dos membros do grupo. Houve retaliação com ataques a tiros em áreas de militantes sunitas. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.