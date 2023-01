Assessores encontram documentos confidenciais em residência de Biden

Assessores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fizeram buscas nas residências dele em Wilmington e Rehoboth Beach, no Estado norte-americano do Delaware, e encontraram um lote adicional de um pequeno número de documentos confidenciais, disse Richard Sauber, advogado de Biden em um comunicado nesta quinta-feira, 12.

“Todos, exceto um desses documentos, foram encontrados em um depósito na garagem da residência do presidente em Wilmington. Um documento consistindo em uma página foi descoberto entre os materiais armazenados em uma sala adjacente. Nenhum documento foi encontrado na residência de Rehoboth Beach”, diz o documento.