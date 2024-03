Assessores econômicos de Trump apresentam três nomes para presidência do Fed

Na reunião da última quinta-feira, 14, Steve Moore e Arthur Laffer, que há muito aconselham o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em questões econômicas, recomendaram três candidatos ao comando do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), caso o republicano seja eleito presidente dos EUA, no pleito de novembro.

Fazem parte da lista Kevin Warsh, ex-executivo do Morgan Stanley que foi escolhido pelo presidente George W. Bush para servir no conselho de governadores do Fed; Kevin Hassett, ex-presidente do Conselho de Consultores Econômicos durante a administração Trump; e o próprio Laffer, conselheiro econômico do ex-presidente Ronald Reagan, considerado um dos teóricos fundadores da economia do lado da oferta e um defensor dos cortes fiscais de 2017 que Trump sancionou.

Trump não se comprometeu com nenhum dos candidatos, disseram pessoas próximas. Espera-se que ele lance uma ampla rede de indicações nos próximos meses, enquanto considera quem poderá escolher para suceder o atual presidente do Fed, Jerome Powell.

O mandato de Powell como presidente do banco central americano expira em 2026 e o seu mandato como membro do conselho do Fed, somente no início de 2028.

Espera-se que outros grupos externos apresentem outros nomes para o trabalho. Trump estaria focado principalmente na escolha de seu companheiro de chapa. “Não comentamos quaisquer discussões privadas que possam ou não ter acontecido, e ninguém mais deveria fazê-lo”, disse o porta-voz da campanha, Steven Cheung.

Trump escolheu Powell, um republicano, como presidente para suceder Janet Yellen, mas rapidamente se irritou com Powell após ter assumido o cargo, quebrando uma tradição de longa data ao repreender publicamente o líder da Fed, primeiro por ter aumentado as taxas e, mais tarde, por não as ter cortado com rapidez suficiente.

O ex-presidente chamou Powell de “ingênuo” e de “inimigo” da América ao criticar as decisões de política monetária do Fed. Quando Biden conquistou a presidência, nomeou Powell para um segundo mandato, que foi novamente confirmado pelo Senado. (Dow Jones Newswires)