Assessor de Segurança Nacional dos EUA discutirá Ucrânia com autoridades da China

O assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e outras autoridades do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento de Estado irão a Roma nesta segunda-feira, informa a Casa Branca em comunicado. Sullivan se reunirá com autoridades da China, entre eles um membro do Politburo do Partido Comunista e Diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores, Yang Jiechi, como parte do esforço para manter linhas abertas no diálogo bilateral.

A Casa Branca informa que as autoridades também discutirão “o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia sobre a segurança regional e global”. Sullivan se reunirá ainda com autoridades da Itália para tratar do mesmo assunto, segundo o governo americano.