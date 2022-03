Assembleia Geral da ONU fará reunião emergencial para discutir crise na Ucrânia

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) marcou uma reunião emergencial para esta segunda-feira, com início às 12 horas (de Brasília), para tratar da crise entre Rússia e Ucrânia.

Estados Unidos e Albânia requisitaram a realização do encontro ontem ao Conselho de Segurança da ONU.

Dos 15 países membros do órgão, 11 votaram a favor do encontro, três se abstiveram e apenas a Rússia foi contra. O voto russo não teve poder de veto – como teria de costume, uma vez que o país é membro fixo do Conselho – pois se tratava de uma deliberação procedural.