Ásia: Expectativa de avanço de acordo entre EUA e China deixa bolsa em alta

Os mercados acionários da Ásia terminaram a sessão desta quinta-feira, 15, em sua maioria no campo positivo, em meio à expectativa de que os Estados Unidos e a China cheguem a algum acordo envolvendo as questões comerciais.

Esta perspectiva fez com que as bolsas da China tivessem desempenho superior aos das demais pares no continente. O índice Xangai Composto terminou em 2.668,17 pontos (+1,36%), enquanto o de Shenzhen avançou para 1.462,23 pontos (+1,46%). Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu para 1,75%, aos 26.103,34 pontos.

Com desempenhos mais modestos, a Bolsa de Cingapura subiu para 3.054,53 pontos (+0,37%) e a de Taipei avançou para 9.826,46 pontos (+0,35%).

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou na contramão dos pares locais, aos 21.803,62 pontos (-0,20%). A causa desta queda foi a valorização do iene ante o dólar, que torna as ações de empresas exportadoras japonesas menos atrativas para o investidor.

Na Oceania, o principal índice da Bolsa de Sydney terminou quase estável, aos 5.736,00 pontos (+0,06%).