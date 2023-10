Mundo Argentina: Prévias do resultado da eleição presidencial devem sair a partir das 22h

O novo chefe do executivo argentino poderá ser escolhido neste domingo, em votação que iniciou às 8h, conforme informou a Direção Nacional Eleitoral (DINE) do país. Os primeiros resultados parciais devem sair por volta das 22h, e as expectativas giram em torno de saber se será ou não necessário um segundo turno.

O candidato da extrema direita Javier Milei disputa o cargo com o atual Ministro da Economia, Sergio Massa, e com a ex Ministra da Segurança do governo Macri, Patricia Bullrich. Concorrem ainda Juan Schiaretti, atualmente governador de Córdoba, e Myriam Bregman, ambos candidatos pela esquerda.

Massa liderou as intenções de votos, com 30,9%, na última pesquisa divulgada pela AtlasIntel, em 13 de outubro. Atrás dele, Milei obteve 26,5% das intenções. Bullrich ficou em terceiro, com 24,4%.

Para ganhar em primeiro turno, é preciso alcançar 45% dos votos válidos ou 40% com uma diferença de mais de dez pontos do segundo colocado. Se nenhum dos presidenciáveis alcançar esse porcentual no domingo, cidadãos argentinos irão às urnas novamente em novembro.