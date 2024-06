Argentina: mais de 200 adolescentes se envolvem em briga generalizada em shopping

Mais de 200 adolescentes se envolveram em uma briga violenta no shopping Tortugas Open Mall, em Buenos Aires, no último sábado, 22. Segundo o Clarín, os jovens entraram com pedras e facas e se confrontaram na praça de alimentação.

A briga foi organizada e divulgada por quatro páginas de redes sociais, com horário previsto para 15h, segundo o próprio post de divulgação. Em meio aos incidentes, muitos estabelecimentos comerciais fecharam as portas, enquanto as pessoas que estavam sentadas na praça de alimentação gritavam e corriam para evitar serem atingidas por alguma das pedras, cadeiras e outros objetos que voavam, aponta o jornal argentino.

O Clarín informou que, segundo a contagem oficial, quatro jovens foram esfaqueados. Um deles, de 14 anos, sofreu um corte superficial no pulso esquerdo, enquanto outro jovem, de 16, recebeu um corte nas costas. Um adolescente, de 15, foi ferido por facada no abdômen e na perna direita e outro, de 16, foi ferido no abdômen. Pelo menos um deles teve que ser socorrido em uma maca.

No total, 14 pessoas foram detidas, todas menores de idade, e estão sob os cuidados do Ministério Público. Pelo menos um deles, um menino de 15 anos identificado como AF, teve uma faca com cabo de madeira apreendida. Cerca de 70 agentes de segurança foram envolvidos para acalmar a situação.