Argentina e China fecham acordos para fortalecer laços após G20

A China e a Argentina fecharam novos acordos comerciais que reforçaram seus laços políticos e econômicos. O presidente argentino, Mauricio Macri, e o chinês, Xi Jinping, anunciaram mais de 30 acordos de investimento e agrícolas neste domingo.

A China está entre os principais mercados exportadoras da Argentina, sobretudo para itens agrícolas, que são o motor de sua economia. Macri disse que “quanto mais a China se desenvolva, quanto melhor vá a China, melhor irá a Argentina, a região e o mundo”.

Xi já estava em Buenos Aires para a cúpula do G20. Além disso, na noite de sábado teve uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, quando fecharam uma trégua de 90 dias na guerra comercial.

O presidente chinês continuará sua viagem no Panamá, que tem negociado um acordo de livre-comércio com a China. Fonte: Associated Press.