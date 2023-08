Arábia Saudita oferece retomar apoio financeiro à Palestina

A Arábia Saudita está oferecendo retomar o apoio financeiro à Autoridade Palestina, disseram autoridades familiarizadas com as discussões.

Autoridades sauditas disseram que estão tentando garantir o apoio do presidente palestino, Mahmoud Abbas, aos laços abertos com Israel, proporcionando mais legitimidade a qualquer eventual acordo e evitando quaisquer acusações de que o reino sacrificaria os esforços palestinos para estabelecer um Estado independente para promover os seus próprios objetivos.

Para promover os seus interesses, a Autoridade Palestina vai enviar uma delegação de alto escalação à Arábia Saudita na próxima semana para discutir o que o reino pode fazer nas conversas com Israel para promover as esperanças de criação de um Estado palestino, disseram as autoridades.