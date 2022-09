Após votar em plebiscito, Boric diz que país resolve problemas com democracia

Os chilenos decidem neste domingo (4) nas urnas se aprovam ou não a nova Constituição do país. O presidente Gabriel Boric votou pela manhã, em Punta Arenas, e disse que tem “orgulho do momento histórico” que o Chile vive.

“Exerçamos nosso direito e dever de escrever nossa história votando com responsabilidade, calma e muita alegria. Sempre com mais democracia, nunca com menos”, afirmou Boric, na saída do local de votação. A nova Carta, caso aprovada, substituirá o texto constitucional de 1980, elaborado na ditadura de Augusto Pinochet.

Boric disse que a aprovação da carta garantirá o avanço da democracia no país. “Estamos construindo um país em unidade. Independente do resultado, o nosso governo vai trabalhar em conjunto com todos vocês.” O presidente afirmou, ainda, que vai convocar personalidades da sociedade civil e forças da oposição para “escutar todas as vozes”. O movimento, segundo Boric, é para se chegar a um acordo sobre como seguirá o processo depois do resultado de hoje. Ele pediu que a população vote tranquilamente e que espere o resultado com confiança.