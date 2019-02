Após ser demitido, homem atira em trabalhadores em fábrica e mata 5 nos EUA

Após ser demitido, Gary Martin, de 45 anos, atirou em trabalhadores dentro de um armazém de fabricação da Henry Pratt Company em Aurora, no estado americano de Illinois, e matou cinco pessoas no fim da tarde de sexta-feira nos Estados Unidos. O atirador foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Cinco policiais foram hospitalizados com ferimentos.

De acordo com a chefe de polícia de Aurora, Kristen Ziman, Martin havia acabado de ser demitido da companhia após 15 anos de trabalho. Ela afirmou que ainda não se sabe se entre as vítimas estavam os responsáveis por sua demissão nem se o atirador já portava a arma ao receber a notícia do desligamento.

Além dos cinco mortos, um sexto trabalhador foi levado ao hospital com ferimentos, mas sem apresentar risco de morte. Fonte: Associated Press.