Após reunião frustrada, Lula diz que Zelenski ‘é maior de idade e sabe o que faz’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, 21, que ficou chateado por sua reunião com o ucraniano Volodimir Zelenski não ter ocorrido, mas que a conversa pode se dar em outro momento.

“Zelenski é maior de idade, ele sabe o que faz. Se não deu certo nessa oportunidade, vai dar certo em outra”, declarou o brasileiro. Lula deu as declarações a jornalistas em Hiroshima, no Japão, onde participou de reunião do G7.

“Meus diplomatas marcaram uma agenda com o Zelenski às 15h15”, disse Lula. O ucraniano, porém, não compareceu. Segundo o presidente brasileiro, houve a informação de que o ucraniano estava atrasado.

“Se ele teve um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado neste salão 15h15”, disse o presidente brasileiro. Lula disse que prestou atenção ao discurso do presidente ucraniano no evento, e que acredita que ele também ouviu o seu. Lula mencionou que a participação de Zelenski no G7 não estava prevista.

Também afirmou que está buscando costurar um bloco para promover a paz com Índia, China e Indonésia. Lula declarou que o mundo precisa de tranquilidade.

O petista afirmou que há 15 dias enviou Celso Amorim, seu principal conselheiro de política internacional, para conversar com Zelenski. A impressão é que, por enquanto, o ucraniano não está disposto a negociar o fim da guerra, avaliou.

“Parece que os dois (Zelenksi e Putin) acreditam que alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz”, disse Lula. O presidente brasileiro afirmou que o conflito ainda pode durar muito tempo.

Lula disse que em algum momento os presidentes dos dois países vão querer negociar, e que negociação não é rendição. “Estou pronto para ir à Rússia, para ir à Ucrânia, para ir ao fim do mundo para discutir o fim dessa guerra. Agora não, porque eles não querem”, disse o presidente brasileiro. “Paz só é possível se os dois quiserem”, declarou Lula.

“Há um grupo de países do sul que está tentando encontrar a paz que o norte não está conseguindo fazer”, disse ele. Lula declarou que é necessário parar os ataques para ser possível discutir o fim da guerra.

O presidente brasileiro condenou a “ocupação territorial” da Ucrânia. Afirmou que os ucranianos tinham o direito de se defender.

A declaração é importante porque, no passado, Lula já disse que o país e a Rússia tinham responsabilidade semelhante pelo conflito. As falas de Lula sobre o tema causaram desgaste junto à comunidade internacional.

“Ninguém tem um modelo pronto (de paz), o modelo pronto será deles (Rússia e Ucrânia)”, disse Lula. Ele também declarou que sua guerra é contra a fome no Brasil.