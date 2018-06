Após reeleição, Erdogan promete construir Turquia mais forte

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, comemorou nesta segunda-feira sua dupla vitória nas eleições presidencial e parlamentar de ontem, uma vez que seu principal adversário concedeu a derrota, consolidando sua dominância sobre um país que governa há 15 anos.

Em discurso feito na sede do seu Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, pela sigla em turco), Erdogan prometeu construir um país mais forte. “Não temos tempo a perder”, disse ele a partidários.

Erdogan, que vem administrando esse país de 80 milhões de pessoas sob uma regra emergencial que entrou em vigor após uma frustrada tentativa de golpe em 2016, agora tem controle inédito sobre um aparato estatal do qual dezenas de milhares de funcionários públicos foram afastados, numa posição privilegiada da qual pode influenciar da legislação até a política econômica.

A clara vitória e a admissão de derrota por seu maior adversário, Muharrem Ince, devem evitar manifestações que pudessem gerar instabilidade no país.

Com 99,6% das urnas apuradas, Erdogan conquistou 52,5% dos votos, eliminando a necessidade de um segundo turno, de acordo com a agência estatal de notícias Anadolu. Ince, parlamentar do secular Partido Republicano do Povo (CHP), teve apoio de 30,6% dos eleitores.

Nesta manhã, a lira turca se enfraquece moderadamente ante o dólar, após ter atingido os maiores níveis em cerca de duas semanas durante a madrugada. Nos últimos meses, a moeda da Turquia acumulou fortes perdas, em parte devido a incertezas políticas. Fonte: Dow Jones Newswires.