Após receber alta no sábado, Papa celebra missa do Domingo de Ramos

O papa Francisco participou neste domingo (2) da missa do “Domingo de Ramos”, cerimônia que dá início à Semana Santa. A celebração foi Praça São Pedro, no Vaticano, com a tradicional e solene procissão de ramos

Papa Francisco participou da missa do Domingo de Ramos – Foto: Filippo Monteforte / Associated Press / Estadão Conteúdo

Francisco conclamou os presentes à cerimônia, estimados em 50 mil, a cuidar das pessoas abandonadas, que, segundo ele, estão com Cristo. Conforme a tradição, a maioria dos fiéis portava ramos de oliveira provenientes da região italiana da Úmbria.

“Há povos inteiros explorados e deixados à própria sorte; há pobres que vivem nas encruzilhadas das nossas estradas e cujo olhar não temos a coragem de fixar; migrantes, que já não são rostos, mas números; reclusos rejeitados, pessoas catalogadas como problemas. Mas há também muitos cristos abandonados invisíveis, escondidos, que são descartados de forma ‘elegante’: crianças nascituras, idosos deixados sozinhos, doentes não visitados, pessoas portadoras de deficiência ignoradas, jovens que sentem dentro um grande vazio sem que ninguém escute verdadeiramente o seu grito de dor”, disse Francisco sobre aqueles que precisam ser cuidados.

Alta hospitalar

O pontífice teve alta e saiu do Hospital Gemelli, em Roma, na manhã de sábado (1º), após três dias de internação para tratamento de uma infecção respiratória. Assim que deixou a unidade de saúde, o Vaticano já havia confirmado que ele participaria da missa neste domingo.

*Com informações do site Vatican News.