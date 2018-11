Após incêndios, fortes chuvas atingem a Califórnia

Fortes chuvas atingiram nesta terça-feira, 20, o norte da Califórnia (EUA), aumentando o risco de deslizamentos e dificultando a busca por mais vítimas do mais violento incêndio na história do Estado. Ao menos mil pessoas ainda não foram localizadas pelas equipes de resgate.

Restos mortais de 79 vítimas foram recuperados desde o começo do incêndio, no dia 8. O fogo destruiu a cidade de Paradise, uma comunidade de 27.000 habitantes localizada 280 quilômetros ao norte de São Francisco.

Kim Kardashian

Durante entrevista ao programa de Ellen DeGeneres, a empresária e socialite Kim Kardashian revelou que o marido, Kanye West, angariou fundos para ajudar instituições americanas que acolhem bombeiros que atuaram nos grandes incêndios florestais que atingiram a Califórnia. O programa vai ao ar nesta quarta-feira, dia 21.

Kim apresentou no programa um cheque no valor de US$ 200 mil destinados a California Fire Foundation e outro de mesmo valor para o California Community Foundations Wildfire Relief Fund.

“Somos sortudos. Somos abençoados. Sinto que somos muito abençoados por termos tido a ajuda dos bombeiros”, disse Kim sobre quase ter perdido sua casa. Ela e o marido contrataram bombeiros para evitar incêndios em sua vizinhança.